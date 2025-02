Nerdpool.it - Visione & Scarlet insieme in una nuova testata: la prima dal 1985

Leggi su Nerdpool.it

Witch e Vision si sono sposati nei fumetti 50 anni fa, in Giant-Size Avengers #4 del 1975, e ora la Marvel festeggia il loro anniversario d’oro riportandolinella loroserie condivisa dopo 40 anni, da The Vision and theWitch del. Lo scrittore Steve Orlando, che ha guidato le avventure di Wanda Maximoff in diversi titoli da solista e in un team-up con Quicksilver, sarà il primo a riunirla conagli artisti Lorenzo Tammetta e Jacopo Camagni, che riprendono dall’attuale serie solista diWitch. Lamini, The Vision; TheWitch, che richiama il nome della serie classica del, durerà 5 numeri.Marvel definisce la storia d’amore trae Wanda “una delle più grandi storie d’amore dei fumetti”, ma è stata una strada difficile.