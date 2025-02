Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro, settore giovanile. Juniores in viaggio verso Chieti dopo il roboante pari con Fermo

un weekend nero, ilbiancorosso è alla ricerca di riscatto. Nell’ultima giornata le giovani promesse vissine hanno infatti accumulato soltanto sconfitte. Partendo dall’under 19 i biancorossi sono stati sconfitti di misura a Lecco. I ragazzi di Alberto Mariani,la bella vittoria casalinga contro il Lumezzane, hanno cercato in tutti i modi di non arrendersi su un campo ostico come quello dei lombardi, che occupano momentaneamente il terzo posto del girone A di Primavera 3. La Vis, al terzultimo posto, sarà di scena tra le mura amiche Sabato 22 Febbraio alle ore 14:30, in una partita, quella contro il Rimini, che non può mai essere considerata come le altre. Discorso diper lachela brutta sconfitta rimediata a Teramo nel weekend (3-0 per i padroni di casa) ha rialzato la testa nel turno infrasettimanale di mercoledì.