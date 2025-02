Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro, pareggio contro il Sestri Levante

,15 febbraio 2025 - È un test da non fallire quello per la Vis in casail. Biancorossi che dopo un avvio inllo se la vedono brutta al ventesimo. Vukovic infatti rinvia il pallone sulla schiena di Durmush facendolo così carambolare in rete. È però solo un brutto spavento per i vissini poiché la rete viene subito annullata dal direttore di gara per ostruzione. Padroni di casa che reagiscono subito grazie ad uno slalom gigante di Kevin Cannavò che offre un cioccolatino solo da scartare ad Orellana. Il centrocampista biancorosso, tuttavia,angola troppo la sua conclusione,che non inquadra lo specchio della porta. La Vis che continua a spingere anche ad inizio ripresa senza però mai trovare il giusto guizzo. Ci prova tuttavia il nuovo entrato Raychev. Al settantesimo infatti il bulgaro prova a mettersi in proprio con una potente botta da fuori area che termina di poco alta .