Vince il duo Giorgia-Annalisa, ma convince ancora di più la bella... sorpresa di Fedez e Masini

Finalmente hanno capito che la serata delle “cover” di Sanremo non è una serata come le altre e soprattutto non si potevano sommare i voti ottenuti nei duetti con quelli del brano in gara, come se il Festival fosse dei cantanti e non delle canzoni. Liberata da questa singolare gabbia (davvero non si potevano sommare le mele con le pere) si è registrata maggiore autonomia espressiva e soprattutto i cantanti in gara hanno avuto anche la possibilità di scegliere di duettare con colleghi in gara.Originale il duetto di Lucio Corsi con Topo GigioLa serata delle cover è diventata così la serata in più, una vera festa della musica perché le canzoni proposte sono già conosciute, anche qualcuna di meno, e ci si poteva davvero sbizzarrire nell’offrire qualcosa di diverso e, se vogliamo, anche di inedito o con strane collaborazioni.