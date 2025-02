Ilgiorno.it - Vimercate saluta Cristian Mauri, l’alpinista morto sulla Grignetta. La lettera della moglie e il videomessaggio di Zanetti

(Monza), 15 febbraio 2025 - La, il cordoglio di Javier, l'ex capitano nerazzurro ha reso omaggio a, l'alpinista 48enne ditradito dallasabato scorso, insieme all'amico Paolo Bellazzi. Il campione ha inviato unproiettato sul maxischermo del centro sportivo dove stamattina, sabato 15 febbraio, in tanti si sono dati appuntamento per l'ultimo omaggio all'escursionista. “Grazie a chi mi è stato vicino mentre con il cuore tremante aspettavo notizie di Cri e Paolo”, ha scritto Elisa. A leggere il saluto, un'amicacoppia. “Ciao Cri", ha dettoprima di rivolgersi a Riccardo, il figlio 11enne di, "sempre grinta e cuore come il tuo papà”. Gli amici hanno lanciato una raccolta fondipiattaforma Gofundme per le associazioni di soccorritori e per i parenti.