Ilgiorno.it - Villa Bagatti, resa dei conti. La vendita è cancellata: il Comune vince la causa

Leggi su Ilgiorno.it

L’atto di compradiValsecchi è nullo e la dimora torna al suo proprietario originario. Ennesima vittoria deldi Varedo nell’intricata vicenda relativa all’acquisto della storica dimora. La Corte d’appello, quarta sezione Civile, si è infatti pronunciata in camera di consiglio, in accoglimento dell’appello proposto dallo stesso, dichiarando l’annullamento dell’atto di compradel compendio immobiliare. Tre i soggetti coinvolti che dal 2011 portano avanti carte bollate su carte bollate per venire a capo della complessa operazione finanziaria avviata 14 anni fa: da un lato, la compradel complesso immobiliare dellaavvenuta tra la Fondazione La Versiera 1718 in qualità di acquirente e Arbo Srl in qualità di venditrice dell’immobile e, dall’altro, un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria concesso da Banca Prossima Spa (ora Banca Intesa SanPaolo Spa) in favore della Fondazione, in cui interveniva anche ildi Varedo quale garante.