Viktor Kovalenko torna a Empoli | Qui per dare una mano concreta

di Simone CioniRispetto alla scorsa stagione quando andò in scena alla penultima giornata con tutte e due le squadre in piena corsa per la salvezza, che poi novanta minuti più tardi riuscirono entrambe a festeggiare, Udinese-di quest’anno è una partita sicuramente con meno pressioni, ma che soprattutto in chiave azzurra rappresenta comunque un match dove sarà importante cercare di portare a casa almeno un punto. Impresa certo non facile, ma per la quale mister Roberto D’Aversa potrà contare su una carta in più nel mazzo, per centrocampo e trequarti offensiva dove oltre al lungo degente Haas mancheranno ancora pure Anjorin e Fazzini. Si tratta di, che ha lavorato tutta la settimana con i nuovi compagni dopo essere arrivato da svincolato. Per lui si tratta di un ritorno e se domani dovesse fare il suo esordio stagionale tornerebbe a calcare un campo di calcio con la maglia azzurra a distanza di quasi dieci mesi esatti: l’ultima sua presenza con l’risale infatti alla trasferta del 28 aprile 2024 a Bergamo contro l’Atalanta, quando al 62’ prese il posto di Fazzini.