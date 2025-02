Ilrestodelcarlino.it - Vikings e Casalgrande Padana contro le due battistrada

Il calendario non dà certo una mano aiRubiera (2), fanalino di coda del campionato di Serie A Gold maschile. Alle 18,30, nella quarta giornata di ritorno, i rossoblù fanno visita al Cassano Magnago (26), che divide il primato con quella Conversano capace di passare una settimana fa al PalaBursi al termine di un match equilibrato. Con 4 lunghezze da recuperare sulla zona playout, gli uomini di Galluccio non possono guardare al blasone dell’avversario, ma devono cercare di far punti su tutti i campi. • Appuntamento con la capolista, stavolta a domicilio, per la(16). Al PalaKeope, alle 17, arrivano le siciliane di Erice (30), che in stagione hanno finora collezionato 15 vittorie in 16 incontri. Dopo l’inattesa sconfitta con Leno, Furlanetto e compagne vogliono provare a scalare un ostacolo importante, ma in stagione hanno già dato dimostrazione di essere capaci di tutto.