Ilgiorno.it - Videosorveglianza sul territorio . Caccia ai fondi per la sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

Canegrate, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona rilanciano lasulcon un progetto di potenziamento della. I tre Comuni hanno dato il via libera alla partecipazione al bando regionale 2025 per ottenere cofinanziamenti destinati all’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche per la Polizia locale, con l’obiettivo di incrementare il controllo dele contrastare fenomeni di microcriminalità. Il piano prevede l’installazione di nuovi varchi per la lettura delle targhe, impianti di allarme e postazioni distrategicamente distribuite nei tre territori comunali. Tra le finalità vi sono la prevenzione e la repressione di atti illeciti, la tutela del patrimonio pubblico e privato, il monitoraggio dei flussi di traffico e il contrasto all’abbandono di rifiuti.