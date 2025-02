Zonawrestling.net - Video: La risposta di Kevin Owens non tarda.

Leggi su Zonawrestling.net

ha risposto a Sami Zayn su WWE Smackdown sfidando Zayn ad andare a cercarlo a Elimination Chamber. Come già riportato in un precedente articolo, Zayn ha pubblicato unvenerdì mattina in cui commentava chelo aveva colpito con il package piledriver, sottolineando che stava vedendo degli specialisti e che il suo collo non stava andando molto bene e chestava cercando di porre fine alla sua carriera. Concludendo che non è sicuro di quando verrà autorizzato ma che lui esi incontreranno di nuovo.Ildiè stato pubblicato durante Smackdown dove ha deriso il post di Zayn, sottolineando che non sta andando molto bene dopo essere stato pugnalato alle spalle dai suoi tre amici (Zayn, Rhodes e Orton) e di avere il cuore spezzato per questo.