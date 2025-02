Perugiatoday.it - VIDEO In duecento caricano il Grifo all'antivigilia di Lucca

Leggi su Perugiatoday.it

La curva nord si stringe attorno al Perugia a due giorni dalla trasferta di, determinante in chiave salvezza. I tifosi, circa, hanno riempito la tribunetta del campo centrale dell'antistadio Paolo Rossi per ribadire la vicinanza alla squadra e per rivolgerle un invito a dare il.