Anteprima24.it - VIDEO/ Abbate – Mastella, scoppia il caso: il Sindaco di Benevento volta le spalle al Consigliere regionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiChe tra i due non scorresse buon sangue, è cosa nota. Ma che addirittura si arrivasse ad una plateale dimostrazione di indifferenza in pubblica assise, probabilmente era un pò meno noto. Parliamo di Luigie Clemente, che dopo aver condiviso un lungo percorso politico fianco a fianco, oggi si ritrovano ad essere ‘nemici’. A farre ilè l’episodio che ha visto protagonista ildi, con un gesto di ‘indifferenza’ nei confronti del. Nel corso del consiglio comunale aperto sulHanon System, quando il presidente dell’assise ha concesso la parola al, ildisi èto died ha abbandonato l’aula. Un gesto che ha lasciato un pò tutti perplessi. “Non voglio fare polemica, però non è possibile Presidente un fatto del genere.