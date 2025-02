Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Pino Scianò (Indipendenza): a 66 anni mi tocca apprezzare l’Unità

, avvocato, giornalista, conduttore radiofonico died esponente del Movimento, ha condiviso sabato mattina una riflessione sui social che non è passata inosservata.Nel suo post,racconta un episodio personale legato alla sua giovinezza e alla passione per la lettura dei giornali. “A 18la giornata iniziava con l’edicola: ‘Mi dà il Secolo d’Italia?’, lo aprivo e sfogliavo davanti a tutti con orgoglio”, scrive, ricordando il suo legame con lo storico quotidiano della destra italiana. Tuttavia, oggi osserva con una punta di amarezza l’evoluzione della testata, confrontandola con quella de, il giornale storicamente vicino alla sinistra.La sua riflessione porta a una domanda aperta: “Sono cambiato io?” La risposta sembra suggerire che non sia lui ad aver mutato le proprie convinzioni, bensì il panorama editoriale.