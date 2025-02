Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 20:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellaancora aggiornamenti sulla situazione della Pontina sono tre Al momento i chilometri di coda in direzioneper il precedente incidente avvenuto altezza Spinaceto che al momento si transita carreggiata ridotta andiamo sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in carreggiata è detta la circone ora risulta scorrevole lungo l'intero anello scorrevole anche sulle restanti arterie stradali e autostradali della nostrain chiusura nella capitale domani sarà la penultima domenica ecologica attivo già dalle 7:30 di mattina lo stop al traffico privato nella fascia verde che durerà fino alle 12:30 che riprenderà poi nel pomeriggio in fascia 16:30 20:30 alcuni dei mezzi che potranno circolare sono i veicoli ibridi elettrici GPL o metano che benzina euro 6 oltre ai veicoli per il carsharing l'ultima domenica ecologica della stagione è prevista per il 23 marzo Inu come sempre nei giorni festivi via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l'intera giornata con la deviazione di alcune linee bus del centro i dettagli di questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito ai nostri canali Social chiusura nostra nuova app per smartphone da Matteo Rossi e altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.