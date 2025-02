Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 18:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ovviamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulla Pontina il miglioramento la situazione in direzione Latina dove è stato rimosso il Veicolo in avaria altezza Castelno Ora la circone è tornata scorrevole permangono invece gli incolonnamenti in direzioneper incidente tra Castel di Spinaceto prima andiamo a sud della capitale sulla Statale Appia code In entrambe le direzioni in prossimità dei centri abitati di Albano Laziale e Genzano dici possiamo sul Raccordo Anulare cosa tratti per traffico in carreggiata esterna tra Ardeatina e il video per la diramazionesud e anche a causa di un incidente avvenuto altezza Appia stessa situazione interna tra Appia Ardeatina ma per traffico scorrevole la circone lungo il restante nello cittadino e sulle principali arterie autostradali della nostrasi rinnova l'invito alla prudenza a causa del forte vento per chi è in transito sulla A12Tarquinia nel tratto compreso tra Civitavecchia e il bivio per laFiumicino e per chi è in viaggio A1Firenze tra chiusi e Orte chiudiamo con uno sguardo ai cantieri autostradali sulla A1 Firenzetra la mezzanotte e le 5 di domani mattina si svolgeranno lavori di manutenzione del viadotto sassofreddo per permettere le lavorazioni sarà chiuso nella stessa fascia oraria il tratto Orte Magliano Sabina in direzionein alternativa dopo l'uscita obbligatoria Orte percorrere la provinciale 315 versoimmettersi poi sulla provinciale 150 in direzione Magliano Sabina e rientrare Successivamente in autostrada attraverso la stazione di Magliano Sabina da Matteo Rossi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.