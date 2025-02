Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasituazione sostanzialmente invariata regolare la circone lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostrafanno eccezione i rallentamenti per traffico in direzione centro sul tratto Urbano della A24 da Fiorentini al bivio per la tangenziale est sulla Flaminia anche per l'afflusso dei tifosi da Grottarossa a due ponti in direzione Foro Italico andiamo a sud della capitale sulla Pontina un incidente altezza Spinaceto causa Code in direzione raccordo anulare direzione opposta si sono formate file per curiosi passiamo agli eventi sportivi nella capitale fischio d'inizio oggi alle 18 allo stadio Olimpico per il match c'èNapoli incontro valido per la sesta giornata di ritorno di serie A di calcio più attive le consuete discipline di traffico nella zona circostante l'impianto sportivo per risposte Inoltre aree di parcheggio dedicate tifosi nelle zone di Piazzale Clodio in viale della XVII Olimpiade Cambiamo argomento e chiudiamo con una notizia per i pendolari proseguono anche durante questo weekend i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto i treni regionali dei collegamenti Orte Fiumicino Viterboe della lineaPisa subiscono limitazioni di percorso o cancelni tutti i dettagli sono consultabili sul nostro portale e sulla nostra nuova app per smartphone tutto da Matteo Rossi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.