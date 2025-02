Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento che si presenta regolare lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostraun invito alla prudenza causa del forte vento per chi è in transito sulla A12Tarquinia e il tratto compreso tra Civitavecchia e il bivio perFiumicino e perché in viaggio sulla A1 firenze-tra chiusi e Orte ci spostiamo sul Raccordo Anulare della capitale Code in smaltimento per un precedente incidente avvenuto in carreggiata interna tra il bivio per la 24 e Prenestina circone invece irregolare lungo il restante anello chiudiamo con gli eventi sportivi nella capitale sale l'attesa per il matchNapoli fischio d'inizio alle 18 allo stadio Olimpico incontro valido per la terza giornata di ritorno della Serie A di calcio previste le consuete discipline di traffico già dalle 15:30 nella zona circostante l'impianto sportivo per risposte Inoltre aree di parcheggio dedicate ai tifosi nel di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.