Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone continua a mantenere irregolare sulla rete autostradale come anche sul Raccordo Anulare sulle principali arterie regionali segnaliamo che è stata diramata dalla Protezione Civile allerta meteo previste per la giornata di oggi precipitazioni sparse forti venti lungo il quadrante settentrionale A tal proposito segnaliamo che nel Reatino sono attivi i mezzi di Astral Spa a causa delle nevicate in atto sulle strade di zona ricordiamo oltre che in vigore l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o di tenere le catene da neve a bordo fino a 15 aprile l'elenco delle strade regionali e provinciali è consultabile sul nostro portale mobilità punto Astral Spa punto.it e sulla nostra app ora lo sguardo agli eventi nella capitale oggi allo stadio Olimpico si gioca il matchNapoli valido per la 25a giornata campionato di serie A con calcio d'inizio alle ore 18 alle 15:30 scatteranno le prime limitazioni al traffico che saranno intensificate nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi ricordiamo che lo stadio è servito da ben 18 linee di bus provenienti da diversi quadranti della città da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2020 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio della