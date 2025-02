Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione al momento scorrevole su autostradale come anche sul Raccordo Anulare e sulle principali arterie regionali diamo uno sguardo quindi alle altre notizie per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che nel fine settimana le metropolitane seguono l'orario prolungato con le ultime corse da capolinea 1:30 di notte da ricordare però sulla linea C lavori in corso per il prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo dalle 21 al posto dei treni Mentre per il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto circone quindi sospesa tra Tiburtina e Ostiense sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto con cancelne di alcuni treni che coinvolgono anche la Viterbo tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla nostra app infine lo sport oggi allo stadio Olimpico si gioca il match Roma Napoli valido per la 25a giornata del campionato di serie A con calcio d'inizio alle ore 18 dalle ore 15:30 scatteranno le limitazioni al traffico che saranno intensificate nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi ricordiamo che lo stadio è servito da ben 18 linee di bus provenienti da diversi quadranti della città