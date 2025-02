Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dagli aggiornamenti dellaTarquinia risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Fregene e laFiumicino in direzionela circone è tornata regolare un invito alla prudenza per chi viaggia sulla diramazioneSud a causa del vento forte tra l'allacciamento per laNapoli e la barrieraSud Per il resto non ci sono criticità da segnalare il traffico risulta Infatti scorrevole sulle altre principali strade e autostrade della possiamo sulla Pontina Dove è stato rimosso l'incidente tra Castel di Decima e Spinaceto in direzioneil traffico anche su questo tratto è tornato scorrevole diamo uno sguardo alle altre notizie oggi allo stadio Olimpico si gioca il matchNapoli valido per la 25a giornata del campionato di serie A con calcio d'inizio alle ore 18 dalle ore 15:30 scatteranno le prime limitazioni al e saranno intensificate nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi ricordiamo che lo stadio è servito da ben 18 linee di bus provenienti da diversi quadranti della città chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Firenzela circone in graduale ripresa a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Campo Marte i treni ad Alta Velocità Intercity e regionali hanno subito cancelni e ritardi fino a 50 minuti da Paola Show fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi o servizio della