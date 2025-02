Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone risulta regola sulle strade autostrade dellanon ci sono Infatti criticità da segnalare prudenza Tuttavia sulla A1Napoli tra chiusi e Ceprano per la presenza di pioggia si raccomanda di mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede ma siamo trasporto ferroviario sulla linea Firenzela circone rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Campo Marte i treni ad Alta Velocità in regionali possono registrare in maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere i tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.