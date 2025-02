Ilrestodelcarlino.it - Via San Mamolo, rabbia e paura dopo gli allagamenti

Bologna, 15 febbraio 2025 – Il giorno, in via Sanrestano il fango ai lati della strada e una voragine dove questa si è aperta, sprofondando. Il sole gelido ha asciugato quel che restava del fiume di acqua e terra rigurgitato dai tombini e sceso giù dalla collina. Misure di sicurezza e ripristino dell'area Nei pressi del garage che ieri era stato invaso dall’acqua durante le ore di pioggia incessante, è stata montata una recinzione per inibire i parcheggi. Inoltre, dove si era creata una buca, è adesso circoscritta da transenne. In attesa che dall’amministrazione vengano decisi provvedimenti per la messa in sicurezza di un'area ormai soggetta a continui, la situazione sembra tornata del tutto alla normalità. Resta la, per chi abita qui e adesso teme ogni volta che il cielo promette pioggia che gli "grandini" in testa qualche nuovo disastro.