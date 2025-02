Bergamonews.it - Via Paglia, Angeloni: “Sicurezza della zona la priorità: già programmato un vertice in Prefettura”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. L’avevano già deciso lunedì scorso, il 10 febbraio, ma mai come in questo momento, l’appuntamento fissato per mercoledì 19 febbraio, in, volto a riunire al tavolo i membri del Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, diventa un incontro dirimente. All’ordine del giornoriunione convocata dal Prefetto Luca Rotondi insieme alla sindaca Elena Carnevali e all’assessore alladel Comune di Bergamo Giacomo, sicuramente le criticità di alcune zonecittà, viain testa. Ungià, dunque, ma che prende ancora più significato dopo la notiziapetizione sottoscritta da oltre 400 residentie inviata al Comune di Bergamo, al Prefetto e al Questore con la richiesta di istituire una vera e propria “rossa”, secondo la norma introdotta dal ministro Piantedosi a dicembre 2024, che attiene al rafforzamento delle misure di intervento nelle aree delle città che si trovano adiacenti alle infrastrutture ferroviarie e alle piazze dello spaccio.