Via Marittima, un pastrocchio annunciato. Pizzutelli "Chi dovremmo ringraziare? Mastrangeli e Scaccia"

Vox clamantis in deserto. Che tradotto significa “persona i cui consigli rimangono inascoltati‘. Potremmo sintetizzare quello che sta accadendo per viain questo modo, visto che sono stati in tanti a sollevare dubbi e perplessità sui lavori di asfaltatura di via. Proprio questi lavori sono stati oggetto di un attacco da parte del Presidente del Consiglio Tagliaferri verso il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, in uno degli scorsi consigli comunali.Proprio Tagliaferri ebbe a dire “I cittadini debbono poter transitare su viaasfaltata come si deve e se i lavori sono stati fatti male, si deve richiamare la ditta e farglieli rifare“.Ma la locuzione latina di apertura si calza perfettamente al consigliere Anselmoche proprio su questi lavori ebbe più di uno scontro in consiglio comunale, ma le sue affermazioni, le sue richieste di chiarimenti e le sue ripetute segnalazioni, sono rimaste inascoltate.