Via Marittima si corre ai ripari ma il rattoppo può essere peggio del buco

Da ieri sera, ma soprattutto questa mattina, gli operai del comune hanno dovuto svolgere una giornata di super lavoro per mettere le proverbiali “toppe” d’asfalto su tutto il tratto di via, dove ieri, dopo la pioggia l’asfalto è letteralmente venuto via. Strada interdetta ad un senso di marcia, disagi, cittadini imbestialiti. Questo il risultato dei lavori su viacostati 651 mila euro. 651.486 euro sono solo il primo stralcio dei lavori, che comprendono anche l’asfaltatura della strada. 651.486 euro per avere questi risultati. Questa mattina gli operai del comune si sono prodigati per cercare di salvare il salvabile. Toppe di asfalto messo a freddo e in alcuni punti l’asfalto è stato calato sulle buche con l’acqua. Quanto durerà questo intervento? Molto poco perché questo tipo di asfalto a freddo è un inrtrevento tampone, propedeutico ad un intervento strutturale.