Palermotoday.it - Via La Rosa, tra erbacce e allagamenti: "Siamo abbandonati"

Leggi su Palermotoday.it

La via Michele Laè una strada abbandonata. Ad ogni precipitazione piovosa la strada si allaga per assenza delle giuste pendenze e caditoie che non permettono il corretto defluire dell'acqua, creando dei danni per infiltrazione alle abitazioni e disagio ai pedoni costretti a non utilizzarla.