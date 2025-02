Anteprima24.it - Via di esodo da Siano alla A30, l’ira dei componenti del Pd di Castel San Giorgio: “Basta prendere in giro i cittadini”

Tempo di lettura: 3 minutiSono passati 25 anni e ancora la nostra comunità aspetta risposte sulla via di collegamento trae l’autostrada A30. Il circolo Pd diSan“Carmine De Caro” esprime grande preoccupazione per la gestione di quest’opera, che sembra ancora priva di una chiara progettazione.“È inaccettabile continuare ain– dichiarano i rappresentanti del circolo Pd -. Dopo tutti questi anni, ci saremmo aspettati un piano chiaro e definito, invece assistiamorealizzazione di un tratto di strada che non si sa bene a cosa porterà. Prima di spendere soldi pubblici, sarebbe doveroso chiarire il tracciato complessivo, il collegamento con l’uscita autostradale della A30, i vincoli da considerare e le autorizzazioni necessarie. Purtroppo, ad oggi, tutto questo manca”.