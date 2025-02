Biccy.it - Veto a Sanremo? Conti fa chiarezza sulle rivelazioni di Fedez

Leggi su Biccy.it

in un’intervista rilasciata al podcast Pezzi ha parlato di una sorta diche sarebbe stato messo a degli artisti con cui aveva deciso di duettare per la serata delle cover del Festival di. Il rapper ha dichiarato che inizialmente aveva pensato di cantare con i F*ck Your Clique, ma che Carlogli avrebbe consigliato di cambiare.“La cover iniziale non era quella con Masini. In realtà, inizialmente avevo portato una cover con questi artisti che a me piacciono molto che si chiamano Fu*k Your Clique e avevamo preparato una cover di Boy Band dei Velvet. Però è saltato tutto. Non so se posso dire letteralmente cosa mi ha detto Carlo Colti rispetto a questo. O meglio , mi hanno riportato quello che avrebbe detto lui. Questi artisti, non so se li conoscete, sono bravissimi ragazzi, sono veramente bravi.