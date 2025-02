Ilrestodelcarlino.it - Vescovo contro Don Orfeo. Tornano i divieti di 3 anni fa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non trova una via d’uscita lo siniziato più di trefa fra donSuzzi, il fondatore della comunità religiosa Piccola Famiglia della Risurrezione, più conosciuta come Comunità monastica di Valleripa, la località del comune di Mercato Saraceno in cui ha sede. Il Corriere Cesenate, organo ufficiale della Diocesi di Cesena-Sarsina, ne ha dato notizia nell’edizione uscita ieri, col titolo ‘DonPunto e a capo’: "DonSuzzi non accetta la condizione posta dalDouglas Regattieri per la revoca dei provvedimenti a suo carico. Si torna alla situazione precedente. Nello specifico il sacerdote diocesano non ha accettato la condizione prevista dal recente decreto del 20 dicembre 2024 nel quale veniva rimossa la censura inflittagli il 7 dicembre 2021 a seguito del procedimento penale amministrativo extragiudiziale celebrato, come venne indicato a suo tempo a monsignor Regattieri dalla Congregazione del clero.