Verso l’estate in spiaggia Meno regole sul salvamento | | La stagione balneare è salva

Grosso sospiro di sollievo per le cooperative che gestiscono il servizio ditaggio in mare e per gli operatori della balneazione. I timori che serpeggiavano da giorni sula questione dell’età minima dei bagnini ditaggio e sulla validità dei brevetti, sono rientrati, per cui ladel 2025 è. Il cambiamento di rotta si deve all’approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Emendamenti che prevedono la sospensione del requisito di maggiore età per l’attività di assistente bagnante e l’estensione della validità dei brevetti, rappresentando una significativa svolta per il comparto turisticodell’intera regione. Il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, ha evidenziato l’importanza di queste modifiche: "Gli emendamenti sono stati concepiti per garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti durante la2025.