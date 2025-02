Ilrestodelcarlino.it - Verso l’esame di Maturità. Ecco la seconda prova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trascorso Carnevale, per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori si comincerà già a pensare alla. Il prossimo 10 marzo, infatti, si festeggeranno i ‘100 giorni al’ e scatterà ufficialmente il conto alla rovescia per la primascritta, quella di italiano, prevista per il 18 giugno. Tanti ragazzi, anche nel Piceno, quella mattina si ritroveranno davanti alle proprie scuole per ripetere il tradizionale rito del lancio del sale, che teoricamente dovrebbe portare loro fortuna in vista degli esami. Poi, la maggior parte dei maturandi si dirigeràalcuni luoghi di culto, su tutti il santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso o la basilica di Santa Rita da Cascia, per farsi benedire le penne con cui sosterranno le prove scritte e anche per trascorrere una giornata diversa.