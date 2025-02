Verso Juventus-Inter Le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia è pronta a una nuova super sfida di questa stagione infinita. Ancora poco e i nerazzurri saliranno sul treno in direzione Torino Porta Nuova per un appuntamento tanto importante quanto sentito, il Derby d’Italia con la. Per rimanere in scia al Napoli, ora a -1 dopo il pareggio con l’Udinese e la rimonta nerazzurra con la Fiorentina, i ragazzi didovranno ritrovare quello spirito che ha permesso loro di uscire indenni da tutti gli scontri diretti della passata stagione e il tecnico Simoneha parlato nella consuetadi presentazione, focalizzandosi su diversi aspetti.Ledel misterL’ex allenatore della Lazio inizia il suo discorso rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo la situazione legata all’infortunio di Marcus Thuram, uno dei pochi dubbi che l’allenatore piacentino scioglierà dopo l’allenamento finale di rifinitura: “Al momento, Marcus è in forte dubbio.