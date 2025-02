Quotidiano.net - Verso il salva-bollette. Aiuti a famiglie e imprese. Confindustria: fate presto

Il decretoarriverà, ma non lunedì in Consiglio dei Ministri. Più probabile che il pacchetto energia arrivi in porto nel corso della settimana. Certo è che, secondo fonti bene informate, dovrebbe ricalcare, per le, lo schema degli analoghi provvedimenti degli anni passati e, nello specifico, quelli del governo Draghi, anche se gli importi delle misure di sostegno potrebbero essere più bassi. Pere, in termini più strutturali, invece, si lavora a misure come l’eliminazione del divario fra il prezzo del gas sul mercato europeo Ttf di Amsterdam e quello sul mercato italiano Psv, alla compensazione della tassazione europea Ets sulle emissioni a carico dei produttori di energia, al potenziamento dell’energy release, che concede energia elettrica a prezzi calmierati alle attività energivore.