Lortica.it - Verso il Festival dello Spirito 2025: le scuole protagoniste con un concorso artistico per la chiesa di San Giuseppe Artigiano

Leggi su Lortica.it

Il camminola seconda edizione del, in programma dal 27 settembre al 25 ottobre, è già iniziato con il coinvolgimento delle. Gli studenti dellesecondarie di secondo grado sono stati chiamati a partecipare a unper l’abbellimento delladi San, promosso dal Serra Club Arezzo in collaborazione con la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, l’associazione culturale Almasen e l’Ufficio Scolastico Provinciale.Il, riservato ai giovani artisti, ha l’obiettivo di trasformare il frontone vuoto e monocromatico della facciata esterna dellain un’opera d’arte ispirata alla figura di San. Gli studenti, che possono partecipare individualmente o in gruppo, sono invitati a presentare proposte artistiche in stile “street art”, mantenendo però un legame con la tradizione iconografica e simbolica per garantire riconoscibilità e sacralità al soggetto rappresentato.