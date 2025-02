Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025

, il rotocalco televisivo di successo condotto datorna con il doppio appuntamento Canale 5. Ecco tutti glie ledelle puntate in onda15 e16, glidi1515dalle ore 16.30 torna “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Tra glidella puntata di: Emanuela Aureli. L’attrice e comica è pronta a raccontarsi a cuore aperto in un momento particolarmente doloroso e difficile della sua vita. Spazio poi ad una intervista a cuore aperto a Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Ospite anche Laura Cremaschi, ex Bonas e personaggio che ricopre il ruolo di Regina del Web nel game show “Avanti un Altro!”.