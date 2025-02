Verdetto Juve fuori dalla Champions | trema Thiago Motta

Leggi su Sportface.it

Proprio quando le cose sembravano aver preso una buona piega, perè arrivata una notizia decisamente gradevole. I bianconeri dell’ex tecnico del Bologna sono.Lantus sta riprendendo lentamente a vincere con continuità e, anche se il gioco tende a latitare,ha trovato conforto nel nuovo acquisto Kolo Muani e in un ambiente ben più saldo rispetto a qualche settimana fa. La vittoria sul PSV lascia ben sperare anche per il cammino ine di fatto mantiene lantus a competere su tre fronti, se contiamo anche la Serie A e la Coppa Italia.Nessun dramma quindi pere i suoi ragazzi, che possono ancora fare la differenza fino a fine stagione e con tante partita ancora da affrontare. Nelle prossime settimane ci saranno due sfide decisive per il percorso bianconero, perché oltre al big match contro l’Inter, in programma domani a Torino, ci sarà da assicurarsi il passaggio del turno nella sfida di ritorno in, contro gli olandesi che arriveranno affamati allo scontro.