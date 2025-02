Ilgazzettino.it - Veneto Banca, chiesto il processo per Consoli e nove manager: «Il crac fu bancarotta». Cancellato il rischio di prescrizione

Leggi su Ilgazzettino.it

TREVISO - Passo in avanti nell?inchiesta suldi. In attesa che venga fissata l?udienza davanti alla Corte di Cassazione per il primo procedimento penale a carico di.