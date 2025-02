Thesocialpost.it - Vanessa Scalera, chi è il compagno Filippo Gili

Chi è il fidanzato di, una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano, è legata sentimentalmente da oltre dieci anni a. Nonostante la solidità della loro relazione, la coppia non ha mai mostrato interesse per il matrimonio, scegliendo di vivere il loro amore lontano dai riflettori.La carriera diNato nel 1966,è un attore, regista e drammaturgo con una lunga carriera teatrale e cinematografica alle spalle. Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, ha collaborato con grandi nomi del teatro italiano, tra cui Luca Ronconi. Ha diretto lungometraggi come Casa di Bambola, Prima di andar via e L’ultimo raggio di luce.Il suo talento si è espresso anche nella regia teatrale con opere tratte da autori celebri come Sartre, Ibsen, Euripide e Cechov.