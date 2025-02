Quotidiano.net - Vance e la ’lezione’ di democrazia: "Censura Ue più pericolosa di Putin"

di Alessandro D’Amato ROMA Il vicepresidente Usa JDha scosso la Conferenza di Monaco. Ha accusato l’Europa di allontanarsi dai valori comuni con l’America e di reprimere la libertà di parola. Ma non è stato l’unico protagonista del summit organizzato in Germania. Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che Donald Trump sostenga Kiev e non, mentre Ursula von der Leyen ha annunciato l’attivazione della clausola di salvaguardia per gli investimenti nella difesa. L’evento, pensato per discutere della guerra in Ucraina, ha finito per certificare la "relazione complicata" tra Stati Uniti e Ue, con i leader europei attoniti di fronte all’intervento diE L’EUROPAha sostenuto che la minaccia più grave per l’Europa non è la Russia o la Cina, ma il suo stesso allontanamento dai principi democratici.