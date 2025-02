Secoloditalia.it - Vance alla conferenza di Monaco: “Siamo sopravvissuti a 10 anni di Greta Thunberg, si può sopravvivere a Musk” (video)

«C’è un nuovo sceriffo in città», ha esordito venerdì il vice di Trump J.D.di, preannunciando un terremoto. La minaccia più grande per l’Europa? «Non la Russia. Non la Cina. Ciò che mi preoccupa è la minaccia dall’interno: il ritiro dell’Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America», ha dettoraggelando la platea. «E credetemi, lo dico con tutto il senso dell’umorismo. Se la democrazia americana puòa diecidi ramanzine di, voi potetea qualche mese di», ha aggiunto, scatenato la reazione dei leader europei. Da Zelensky a Rutte, dFranciaGermania tutti hanno espresso la loro posizione.Zelensky risponde ae lancia un monito all’EuropaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponde a tonobordata americana.