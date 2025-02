Valentino Rossi entusiasmo in MotoGP | è pronto

Leggi su Sportface.it

Perè un momento importante, così come per tutta laalle stelle per quel che succederà tra due settimaneÈ il momento dei sogni per laed anche delle prime delusioni. La classe regina ha chiuso i test in Thailandia e si appresta ora a vivere le due settimane che separano dalla prima gara stagionale.Due settimane di speranze e timore: la speranza di aver indovinato la strada giusta da percorrere, il timore di aver preso la decisione sbagliata. Gli ultimi test hanno spinto la Ducati a rinunciare a molte delle novità previste per il 2025, puntando sulla conferma di telaio e motore dello scorso anno. Una scelta conservativa arrivata nonostante Marc Marquez abbia dominato i test.Test positivi anche per il team che porta il nome di: la Ducati VR46 ha vissuto una pre-stagione complicata con l’infortunio che ha messo fuori causa Fabio Di Giannantonio (costretto ad operarsi alla spalla) che sta cercando di recuperare in tempo per la gara del 2 marzo.