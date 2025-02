Ilgiorno.it - Valanghe a Valleve, quattro scialpinisti finiscono in un canalone. Si cerca ancora un escursionista

Bergamo, 15 febbraio 2025 – Soccorso alpino in azione, questa mattina, sabato 15 febbraio: la Stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica si è attivata in seguito al distacco di una valanga, che ha travolto parzialmentepersone,finiti in un. L’allarme è scattato alle 11 nella zona del Monte Pegherolo, una zona impervia nel territorio di: quiuomini erano saliti a piedi dal paese e hanno segnalato di essere precipitati in un. Sul posto sono arrivati due elicotteri da Bergamo e da Sondrio con il Soccorso alpino. Due di loro hanno ferite alla testa e al volto: sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale di Sondalo in condizioni non gravi. Gli altri due escursionisti sono senza ferite ma sono stati trasferiti all’ospedale di Sondrio per accertamenti.