Va in aereo a lavoro ogni giorno: "Mi conviene rispetto all'affitto"

Come trasformare il pendolarismo in arte: sveglia alle 4:15, volaper raggiungere ile tornare a casa con i figliRacheal Kaur ha rivoluzionato il concetto di pendolarismo. Sì, perché per lei, prendere l’per andare alè la scelta più sensata e, a dir poco, economica. La signora indiana, assistente manager in finanza per AirAsia, vive a Penang – a 350 chilometri di distanza – mentre il suo ufficio si trova a Kuala Lumpur.Va in: “Mi” (Screenshot YouTube) – Cityrumors.itIn passato, l’idea di affittare un appartamento nella capitale malese le faceva pagare un occhio della testa, lasciandola a vedere la famiglia solo nei weekend. Così ha deciso di fare un salto – letteralmente – sull’