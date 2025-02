Ilfattoquotidiano.it - “‘Va a scazz l rizz cu c*l’. Traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sottomano”: la stoccata di Serena Brancale a Morgan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stronca Sanremo estronca. Alla vigilia della finale di Sanremo 2025, è diventato virale il video in cui la cantante pugliese risponde per le rime al collega con una battuta in barese stretto. Un piccolo passo indietro a qualche giorno fa è indispensabile. Tutto era cominciato con un feroce commento dial Festival firmato e condotto da Carlo Conti, arrivato dalla sua pagina Instagram, parole che sanno di bocciatura netta: “Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen”. E poi ancora: “L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran”.