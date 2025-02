Ilfattoquotidiano.it - Usa “sull’orlo di una potenziale pandemia di aviaria”, ma Trump silura i ricercatori che se ne occupano

“Siamo potenzialmentedi un’altrae stiamo licenziando persone che probabilmente hanno più esperienza di chiunque altro nel Paese”. A lanciare l’allarme, riferiscono i media americani, è un epidemiologo dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che ha supervisionato il programma governativo di sorveglianza epidemiologica. Un comparto dal quale l’amministrazioneha deciso dire quasi la metà dei circa 140che lo compongono.Il virus H5N1 è ampiamente diffuso negli Stati Uniti negli allevamenti di pollame e bovini e ha infettato circa 70 persone dall’inizio del 2024, causando un decesso e inducendo gli esperti a temere unain caso di mutazione. Soprannominati ‘detective delle malattie’, ilicenziati lavoravano per l’Epidemiological Intelligence Service del Cdc, “uno dei programmi più prestigiosi” dell’agenzia sanitaria, ha commentato Amesh Adalja, specialista in malattie infettive presso la Johns Hopkins University.