Usa, l’ambasciata d’Italia a Tokyo celebra il World Nutella Day

Leggi su Ildenaro.it

IlDay 2025 sbarca per la prima volta in Giappone con un ricevimentotivo pressoitaliana a. La crema spalmabile per il pane, oltre ad essere venduta in circa 170 Paesi nel mondo, è considerata uno dei marchi globali italiani più iconici, e una figura molto amata nella cultura pop. L’iniziativa nel Paese del Sol Levante prevede infatti numerose collaborazioni con ristoranti italiani accreditati dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, e panetterie italiane per la creazione di dolci speciali preparati con©, oltre a promozioni presso laTower e la Chubu Electric Power Company MIRAI TOWER. “Giappone e Italia hanno sempre avuto legami unici e un profondo interesse per le rispettive culture”, spiega l’Ambasciatorein Giappone Gianluigi Benedetti.