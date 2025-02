Formiche.net - Usa e Cina, la partita per la supremazia globale si gioca nel 2025. L’analisi del gen. Preziosa

Ilsi apre con unain difficoltà, proprio nell’anno previsto per celebrare il made in China. L’onda lunga della crisi economica, iniziata con il crollo del settore immobiliare e la fuga degli investimenti esteri, ha minato le certezze sulla sostenibilità economica del Partito comunista cinese. La disoccupazione giovanile è in crescita e le tensioni sociali si fanno più evidenti.L’amministrazione cinese dovrà mitigare il rischio di malcontento nella popolazione, impiegando i soliti strumenti di censura e repressione e incentiverà un nazionalismo più aggressivo. Pertanto, nelle province interne aumentano i controlli e le purghe anticorruzione, mentre, sul piano geopolitico, Pechino intensificherà le operazioni nel mar Cinese Meridionale, con pressioni su Taiwan e rafforzerà la sua presenza navale nell’Artico e nell’oceano Indiano.