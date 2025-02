Usa donne nella scienza | speed mentoring all’Ambasciata d’Italia a Washington

Leggi su Ildenaro.it

L’Ambasciataha ospitato ieri “Meet Your Woman In Science”, evento diper celebrare la Giornata Internazionale dellee delle Ragazzepromossa dalle Nazioni Unite.“Quando, due anni fa, l’Ambasciata lanciò la settimana dellee delle ragazze, il nostro obiettivo era quello di promuovere maggiore consapevolezza e svolgere un’azione di sensibilizzazione in merito a un accesso più equo delle, riducendo le ancora forti disparità di genere esistenti in questo ambito”, ha commentato l’Ambasciatricenegli Stati Uniti, Mariangela Zappia, a margine dell’evento. “Oggi abbiamo riunito qui giovani, talenti emergenti nel panorama scientifico, per metterle in contatto con scienziate affermate che possono fare da mentori e guidare le nuove generazioni”.