Biccy.it - Urla contro Benigni a Sanremo: cosa hanno gridato

Come annunciato in conferenza stampa da Carlo Conti, ieri sera Robertoè stato l’ospite della quarta serata del Festival died ha anche aperto lo show con un simpatico siparietto. Il premio Oscar toscano ha fatto delle battute su Donald Trump, Elon Musk e Giorgia Meloni e ad un tratto si sono sentite delledalla platea. Proprio quandoha detto “ma non parliamo di politica“, qualcuno haquale su Twitter molti utentidetto di aver sentito “meno ca**ate”.Ma quello nel pubblico che hato a?#2025— SposatoVeronica (@VeronicaParte2) February 14, 2025In realtà riascoltando il pezzo incriminato sembra che abbiano detto “vogliamo cantare” (non sono più abituali ai monologhi?). Ma non è finita qui, perché quando Carlo Conti ha annunciato che Roberto avrebbe cantato L’Inno del Corpo Sciolto, si sono sentite altre, qualcuno ha: “Nooo”conti ha detto “ora cantiamo l’inno sciolto” e uno in platea hato fortissimo NOOOOOO tipo non ci credo ma si è sentito un botto— marrrcis (@marrrcis) February 14, 2025Il monologo diprima delleal teatro Ariston.