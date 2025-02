Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Teresanna Pugliese e la madre Paola: “Siamo scappate dalla violenza”

Leggi su Anticipazionitv.it

Momenti di forte emozione a Verissimo, dove l’ex tronista die lahanno raccontato il loro passato difficile. La donna ha vissuto una relazione segnata, riuscendo a fuggire con i suoi quattro figli. Un racconto che ha commosso non solo il pubblico, ma anche Silvia Toffanin, profondamente toccataloro storia di dolore e rinascita.news: il racconto delladidi, ha condiviso per la prima volta dettagli dolorosi del suo passato. “Pensava fosse amore e invece si è rivelato un pericolo”, ha dichiarato parlando dell’uomo che ha segnato la sua vita. La donna ha raccontato di aver subito abusi e di aver temuto per la sua vita.News: il dramma die di sua mammaPer anni la signoraha sopportato violenze fisiche e psicologiche, fino al giorno in cui ha trovato il coraggio di scappare.